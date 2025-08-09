Переселенці зможуть самостійно обирати тимчасове безкоштовне житло для ВПО в Харкові та інших регіонах України.

Держава почала шукати українцям потенційне безкоштовне житло для ВПО в Харкові та інших регіонах України, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав переселенців Павло Фролов під час воркшопу "Житло для ВПО: прозора інвентаризація та антикорупційний контроль".

Він розповів, що держава розпочала масштабну інвентаризацію нерухомості, яку можна бути використати для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про гуртожитки, санаторії, бази відпочинку та інші потенційні об’єкти. Планується, що вже у 2025 році переселенці зможуть самостійно обирати тимчасове безкоштовне житло для ВПО в Харкові та інших регіонах України через спеціальний державний реєстр.

За його словами, вперше проводиться системна перевірка всіх об'єктів, які можуть бути використані для розміщення переселенців. У фокусі — нерухомість, що має чіткий правовий статус, перебуває на обліку та підлягає контролю.

Законодавство передбачає створення єдиного реєстру житлових об’єктів. Завдяки йому внутрішньо переміщені особи зможуть самостійно ознайомитися з наявним безкоштовним житлом для ВПО в Харкові та інших регіонах України, його технічним станом, місцем розташування та іншим важливим функціоналом.

Також держава планує врахувати не лише вже зафіксовані приміщення, а й потенційний будинок незалежно від форми власності — зокрема комунальні та державні об’єкти, гуртожитки та інфраструктуру, яка може бути адаптована до потреб переселенців.

Крім реєстру, уже розробляється інтерактивна карта з даними про доступне житло. В областях при військових адміністраціях діють спеціальні комісії, які перевіряють технічний стан будівель. Паралельно ведеться співпраця з міжнародними донорами, аби залучити ресурси на відновлення та підготовку приміщень.

Джерело: Судово-юридична газета.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові та області: за що доведеться платити значно більше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: скільки можна отримати від ООН, названо розмір виплат.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО в Харківській області: хто може втратити статус переселенця та грошову підтримку.