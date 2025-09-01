Местные жители снова вынуждены привыкать к новым ценникам из-за подорожания продуктов в Сумской области, и рассказываем детали.

Подорожание продуктов в Сумской области в последние месяцы заметно отразилось на кошельках горожан, и особенно больно это чувствуется на ценах на хлеб, сообщает Politeka.

Люди уже не удивляются, когда видят на ценнике обычный батон цифру под 30 гривен. Подорожание продуктов в Сумской области больше всего отразилось именно на хлебобулочных изделиях.

По подсчетам экспертов из Украинского клуба аграрного бизнеса, стоимость выросла ощутимо. К примеру, обычный батон прибавил в стоимости почти пятую часть — это около 18 процентов в год. В среднем по региону его стоимость в июне достигла 28,9 гривны за буханку весом 450 граммов.

Если же покупать в популярных сетях, таких как Сильпо или Новус, придется выложить еще больше. На этом фоне подорожание продуктов в Сумской области выглядит закономерностью, а не случайной рыночной реакцией.

Пшеничный хлеб высшего сорта в регионе уже стоит более 51 грн за килограмм. И это не предел. Аналитики предупреждают о вероятном росте еще на 20 процентов до конца года. Причины стандартные. Сырье, например мука, жиры, дрожжи, сахар, существенно выросли в цене.

Также добавились расходы по логистике, оплате труда, электроэнергии. Все это аккуратно складывается в конечную стоимость хлеба на полке. К тому же во Всеукраинской ассоциации пекарей бьют тревогу из-за другого нюанса.

В Украине фиксируется дефицит ржи. Поэтому ржаной и ржано-пшеничный хлеб, который до сих пор оставался относительно стабильным, тоже скоро пойдет вверх.

К слову, по майским данным Минфина, пшеничная буханка стоила в среднем 51.67 за кило. Изделие первого сорта имело цену около 36, а ржаной и смешанный ржано-пшеничный — почти 41.

