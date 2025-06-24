Подорожчання продуктів у Полтавській області не є суттєвим, однак воно демонструє загальну тенденцію стабільного зростання вартості базових товарів.

Подорожчання продуктів у Полтавській області торкнулося й основних хлібобулочних виробів, повідомляє Politeka.

У червні зафіксовано зростання цін на батон та житній хліб. За даними порталу «Мінфін», середня вартість батона «Рум’янець» (нарізка, 450 г) на 23 червня становила 27,90 гривень. Це на 1,20 більше, ніж місяць тому — 26,70 грн. Ціна залишалася стабільною впродовж останніх трьох тижнів, зафіксована, зокрема, в мережі Metro.

Щодо хліба житнього Riga Бородинівський (300 г), середня вартість цього місяця склала 45,83 гривень. У магазинах Auchan та Metro він продавався за 44,90, а в Megamarket — за 47,70. За місяць ціна зросла на 0,93 грн. Починаючи з 16 червня, зафіксовано невелике зниження до 44,90, однак станом на 23 червня вартість знову зросла.

Дані з супермаркетів мережі «Сільпо» свідчать про такі розцінки: батон «Рум’янець» молочний (225 г) коштує 17,73 гривень, а хліб подовий житньо-пшеничний мультизерновий (100 г) — 14,19 грн.

Подорожчання продуктів у Полтавській області не є суттєвим, однак воно демонструє загальну тенденцію стабільного зростання вартості базових товарів. Експерти радять слідкувати за акційними пропозиціями в різних торговельних мережах, аби заощадити на щоденних покупках. Також споживачам рекомендують звертати увагу на вагові продукти та локальних виробників, що часто пропонують доступніші варіанти.