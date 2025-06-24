Подорожание продуктов в Полтавской области не существенно, однако оно демонстрирует общую тенденцию стабильного роста стоимости базовых товаров.

Подорожание продуктов в Полтавской области затронуло и основные хлебобулочные изделия, сообщает Politeka.

В июне зафиксирован рост цен на батон и ржаной хлеб. По данным портала " Минфин ", средняя стоимость батона "Румянец" (нарезка, 450 г) на 23 июня составляла 27,90 гривен. Это на 1,20 больше месяца назад — 26,70 грн. Цена оставалась стабильной за последние три недели, зафиксированная, в частности, в сети Metro.

Относительно хлеба ржаного Riga Бородиновский (300 г) средняя стоимость этого месяца составила 45,83 гривен. В магазинах Auchan и Metro он продавался за 44,90, а в Megamarket – за 47,70. В месяц цена выросла на 0,93 грн. Начиная с 16 июня зафиксировано небольшое снижение до 44,90, однако по состоянию на 23 июня стоимость снова возросла.

Данные из супермаркетов сети «Сільпо» свидетельствуют о таких расценках: батон «Румьянец» молочный (225 г) стоит 17,73 гривен, а хлеб подовый ржано-пшеничный мультизерновой (100 г) – 14,19 грн.

Подорожание продуктов в Полтавской области не существенно, однако оно демонстрирует общую тенденцию стабильного роста стоимости базовых товаров. Эксперты советуют следить за акционными предложениями в разных торговых сетях, чтобы сэкономить на ежедневных покупках. Также потребителям рекомендуют обращать внимание на весовые продукты и локальных производителей, которые часто предлагают более доступные варианты.