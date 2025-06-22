Скороходівська селищна рада повідомляє мешканців про графіки відключення світла на тиждень 23–29 червня в Полтавській області у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на електромережах АТ «Полтаваобленерго», передає Politeka.

Знеструмлення триватимуть 23, 24 та 25 червня з 08:00 до 17:00 (в окремих випадках — до 16:00) у низці населених пунктів громади.

23 червня відключення можливі в смт Скороходове (вул. Затишна, Магістральна, Стрілецька, Сонячна та інші), а також у селах Трудолюбівка, Петрівка, Филенкове, Козаче, Коханівка, Березове, Никонорівка, Рябківка, Скибівка та Степове. Роботи здійснюються в межах річної програми капремонтів та для приєднання нових споживачів.

24 числа ремонт триватиме за адресами: смт Скороходове (вул. Затишна, Магістральна, Стрілецька), с. Филенкове (вул. Садова, Центральна), с. Козаче (вул. Дмитра Коряка, Калініна, Куйбишева), с. Петрівка, с. Трудолюбівка (вул. Весняна).

лампи

25 числа повторно буде обмежено електропостачання у Скороходовому (вул. Стрілецька), Филенковому, Трудолюбівці, Козачому та Петрівці. У цей же день знеструмлення заплановані й у м. Полтава (р-н Патлаївка) та с. Сем’янівка, де працюватимуть на підстанції «Кротенки» та за адресами підключення ОСР.

Причини — капремонти, розчищення трас повітряних ліній та технічні приєднання. Місцевим жителям радять заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла на тиждень 23–29 червня в Полтавській області: зарядити мобільні пристрої, мати ліхтарики та не залишати електроприлади без нагляду.

Повний перелік адрес — на сайті селищної ради або за контактами оператора.

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