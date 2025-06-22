Місцевим жителям радять заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла на тиждень 23–29 червня в Полтавській області.

Скороходівська селищна рада повідомляє мешканців про графіки відключення світла на тиждень 23–29 червня в Полтавській області у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на електромережах АТ «Полтаваобленерго», передає Politeka.

Знеструмлення триватимуть 23, 24 та 25 червня з 08:00 до 17:00 (в окремих випадках — до 16:00) у низці населених пунктів громади.

23 червня відключення можливі в смт Скороходове (вул. Затишна, Магістральна, Стрілецька, Сонячна та інші), а також у селах Трудолюбівка, Петрівка, Филенкове, Козаче, Коханівка, Березове, Никонорівка, Рябківка, Скибівка та Степове. Роботи здійснюються в межах річної програми капремонтів та для приєднання нових споживачів.

24 числа ремонт триватиме за адресами: смт Скороходове (вул. Затишна, Магістральна, Стрілецька), с. Филенкове (вул. Садова, Центральна), с. Козаче (вул. Дмитра Коряка, Калініна, Куйбишева), с. Петрівка, с. Трудолюбівка (вул. Весняна).

25 числа повторно буде обмежено електропостачання у Скороходовому (вул. Стрілецька), Филенковому, Трудолюбівці, Козачому та Петрівці. У цей же день знеструмлення заплановані й у м. Полтава (р-н Патлаївка) та с. Сем’янівка, де працюватимуть на підстанції «Кротенки» та за адресами підключення ОСР.

Причини — капремонти, розчищення трас повітряних ліній та технічні приєднання. Місцевим жителям радять заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла на тиждень 23–29 червня в Полтавській області: зарядити мобільні пристрої, мати ліхтарики та не залишати електроприлади без нагляду.

Повний перелік адрес — на сайті селищної ради або за контактами оператора.

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