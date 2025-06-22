Местным жителям советуют заранее подготовиться к графику отключения света на неделю 23-29 июня в Полтавской области.

Скороходовский поссовет сообщает жителей о графиках отключения света на неделю 23–29 июня в Полтавской области в связи с проведением плановых ремонтных работ на электросетях АО «Полтаваоблэнерго», передает Politeka.

Обесточение продлится 23, 24 и 25 июня с 08:00 до 17:00 (в отдельных случаях - до 16:00) в ряде населенных пунктов общины.

23 июня отключения возможны в пгт Скороходово (ул. Уютная, Магистральная, Стрелецкая, Солнечная и другие), а также в селах Трудолюбовка, Петровка, Филенково, Казачье, Кохановка, Березово, Никоновровка, Рябковка, Скибовка и Скибовка. Работы производятся в рамках годовой программы капремонтов и для присоединения новых потребителей.

24 числа ремонт продлится по адресам: пгт Скороходово (ул. Уютная, Магистральная, Стрелецкая), с. Филенково (ул. Садовая, Центральная), с. Казачье (ул. Дмитрия Коряка, Калинина, Куйбышева), с. Петровка, с. Трудолюбовка (ул. Весенняя).

25 числа повторно будет ограничено электроснабжение в Скороходовом (ул. Стрелецкая), Филенковом, Трудолюбовке, Казачьем и Петровке. В этот же день обесточивание запланировано и в г. Полтава (Патлаевка) и с. Семьяновка, где будут работать на подстанции «Кротенко» и по адресу подключения ОСР.

Причины – капремонты, расчистка трасс воздушных линий и технические присоединения. Местным жителям советуют заранее подготовиться к графикам отключения света на неделю 23–29 июня в Полтавской области: зарядить мобильные устройства, иметь фонарики и не оставлять электроприборы без присмотра.

Полный список адресов — на сайте поселкового совета или по контактам оператора.

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