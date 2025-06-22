Скороходовский поссовет сообщает жителей о графиках отключения света на неделю 23–29 июня в Полтавской области в связи с проведением плановых ремонтных работ на электросетях АО «Полтаваоблэнерго», передает Politeka.

Обесточение продлится 23, 24 и 25 июня с 08:00 до 17:00 (в отдельных случаях - до 16:00) в ряде населенных пунктов общины.

23 июня отключения возможны в пгт Скороходово (ул. Уютная, Магистральная, Стрелецкая, Солнечная и другие), а также в селах Трудолюбовка, Петровка, Филенково, Казачье, Кохановка, Березово, Никоновровка, Рябковка, Скибовка и Скибовка. Работы производятся в рамках годовой программы капремонтов и для присоединения новых потребителей.

24 числа ремонт продлится по адресам: пгт Скороходово (ул. Уютная, Магистральная, Стрелецкая), с. Филенково (ул. Садовая, Центральная), с. Казачье (ул. Дмитрия Коряка, Калинина, Куйбышева), с. Петровка, с. Трудолюбовка (ул. Весенняя).

лампы

25 числа повторно будет ограничено электроснабжение в Скороходовом (ул. Стрелецкая), Филенковом, Трудолюбовке, Казачьем и Петровке. В этот же день обесточивание запланировано и в г. Полтава (Патлаевка) и с. Семьяновка, где будут работать на подстанции «Кротенко» и по адресу подключения ОСР.

Причины – капремонты, расчистка трасс воздушных линий и технические присоединения. Местным жителям советуют заранее подготовиться к графикам отключения света на неделю 23–29 июня в Полтавской области: зарядить мобильные устройства, иметь фонарики и не оставлять электроприборы без присмотра.

Полный список адресов — на сайте поселкового совета или по контактам оператора.

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