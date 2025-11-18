Місцеві мешканці мали змогу відчути на своїх гаманцях наслідки дефіциту певних продуктів у Полтавській обоасті.

Дефіцит продуктів у Полтавській області спричинив ріст цін на тепличні помідори, повідомляє Politeka.

Аналітики ринку зазначають, що така ситуація виникла через поєднання високого попиту та обмежених обсягів продукції, яка надходить у продаж. Тож покупцям доводиться ретельніше планувати свої витрати.

Наразі в Україні зафіксовано підвищення цін на помідори на 37%. Такий дефіцит продуктів у Полтавській області пояснюють сезонним скороченням обсягів вирощування у теплицях.

Холодна погода значно сповільнила дозрівання овочів у стаціонарних господарствах, а постачання з парникових - повністю припинилося. Експерти додають, що компенсувати дефіцит продуктів у Полтавській області імпортом поки що не виходит.

На сьогодні тепличні помідори продають у межах 70–80 грн за кілограм що відповідає 1,68–1,92. Цінники перевищують рівень другої половини жовтня 2024 року на 16%. Нові партії продукції з місцевих тепличних комбінатів надходять у продаж нерегулярно та у невеликих обсягах.

Через обмежену пропозицію на ринку спостерігається активне збільшення імпорту тепличних томатів. Зростання вартості змушує продавців шукати альтернативні джерела постачання з-за кордону щоб задовольнити попит покупців.

Фахівці прогнозують, що найближчим часом стабілізації цінників не варто очікувати. Відновлення пропозиції можливе лише після того як обсяги вирощування овочів збільшаться. Тож українцям доводиться витрачати більше звичного і сподіватися на стабілізацію ринку.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: ситуація стає все більш напружена.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно зробити в першу чергу для отримання.