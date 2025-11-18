Местные жители имели возможность ощутить на своих кошельках последствия дефицита определенных продуктов в Полтавской области.

Дефицит продуктов в Полтавской области повлек за собой рост цен на тепличные помидоры, сообщает Politeka.

Аналитики рынка отмечают, что такая ситуация возникла из-за сочетания высокого спроса и ограниченных объемов поступающей в продажу продукции. Поэтому покупателям приходится более тщательно планировать свои расходы.

В Украине зафиксировано повышение цен на помидоры на 37%. Такой дефицит продуктов в Полтавской области объясняют сезонным сокращением выращивания в теплицах.

Холодная погода значительно замедлила созревание овощей в стационарных хозяйствах, а снабжение парниковыми - полностью прекратилось. Эксперты добавляют, что компенсировать дефицит продуктов в Полтавской области импортом пока не выходит.

На сегодняшний день тепличные помидоры продают в пределах 70–80 грн за килограмм, что соответствует 1,68–1,92. Ценники превышают уровень второй половины октября 2024 г. на 16%. Новые партии продукции местных тепличных комбинатов поступают в продажу нерегулярно и в небольших объемах.

Из-за ограниченного предложения на рынке наблюдается активное увеличение импорта тепличных томатов. Рост стоимости заставляет продавцов искать альтернативные источники поставки из-за границы, чтобы удовлетворить спрос покупателей.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время стабилизацию ценников не следует ожидать. Возобновление предложения возможно только после того, как объемы выращивания овощей увеличатся. Так что украинцам приходится тратить больше привычного и надеяться на стабилизацию рынка.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: ситуация становится все напряженнее.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: назван адрес, где можно найти поддержку.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно сделать в первую очередь для получения.