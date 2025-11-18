У підсумку дефіцит хліба в Кіровоградській області може вплинути на динаміку цін.

Дефіцит хліба в Кіровоградській області може стати одним із головних ризиків нового сезону через зменшення обсягів продовольчої пшениці, необхідної для роботи місцевих підприємств, повідомляє Politeka.

На форумі «ХЛІБ.ua» учасники ринку відзначили, що загальний урожай зернових цього року очікується на рівні близько 21 мільйона тонн. Із них лише частина матиме потрібні характеристики, а приблизно 1,7 мільйона тонн відповідатимуть високим стандартам, потрібним для стабільного виробництва. Така різниця у якісних показниках ускладнює діяльність переробників, які залежать від зерна вищого сорту.

Ситуацію посилює конкуренція між експортерами та внутрішніми підприємствами. Обмежений ресурс змушує фермерів стримувати продаж, що уповільнює обіг і провокує коливання на ринку. Через це виробники хлібобулочної продукції стикаються з труднощами, пов’язаними з плануванням обсягів і формуванням цін.

Додатковим чинником ризику стає скорочення запасів жита. У новому сезоні прогнозується значно більший обсяг імпорту порівняно з торішніми показниками, що підвищує залежність від зовнішніх постачальників. Це також впливає на стабільність вартості та можливість забезпечення ринку необхідною сировиною.

Експерти вказують, що структура посівів і доступність якісної пшениці напряму визначатимуть вартість продуктів. Уже зараз виробничі процеси перебувають під тиском обмежених запасів, а ринок реагує на нестачу.

У підсумку дефіцит хліба в Кіровоградській області може вплинути на динаміку цін, доступність продукції та загальну продовольчу стабільність регіону.

Джерело: Agravery.com

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому: що обов'язково потрібно зробити для отримання допомоги.