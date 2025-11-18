У разі змін графік відключення світла в Запорізькій області на 19 листопада буде оновлено на офіційних ресурсах.

Графік відключення світла в Запорізькій області на 19 листопада оприлюднено енергетиками, які попередили про планові роботи на кількох ділянках області, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає українцям, які проживають в цій області, Запоріжжобленерго.

У зазначених пунктах протягом дня проводитимуть сервісне обслуговування мереж, тому жителів просять заздалегідь підготуватися.

З 09:00 до 17:00 без напруги залишатиметься частина села Водяне. Вимкнення торкнеться будинку на вулиці Кармелюка, 5б. Працівники компанії виконуватимуть ремонтні процедури, необхідні для підтримання стабільної подачі електроенергії.

У той самий проміжок сервіс оновлюватимуть у Новопетрівці. Тут роботи заплановані за адресою: вулиця Квіткова, 1. Мета — технічне втручання для поліпшення функціонування мережевих елементів.

Найбільший перелік ділянок охоплює Розумівку. Станція обслуговування попередила про відключення на вулицях Голяткіна, Шевченка та Шкільній. Перерва триватиме з 09:00 до 17:00, а роботи включатимуть відновлення та налаштування обладнання.

На Голяткіна — будинки 10, 16а, 17а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28а, 28, 30, 32, 36, 15, 14, 23.

На Шевченка — 20, 22, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 56, 54, 52, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 38, 30.

На Шкільній — 20, 22, 25, 26.

Енергетики зазначають, що такі заходи допомагають запобігти раптовим аваріям і забезпечують коректну роботу системи. У разі змін графік відключення світла в Запорізькій області на 19 листопада буде оновлено на офіційних ресурсах.

