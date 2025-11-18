В случае изменений график отключения света в Запорожской области на 19 ноября будет обновлен на официальных ресурсах.

График отключения света в Запорожской области на 19 ноября обнародован энергетиками, предупредившими о плановых работах на нескольких участках области, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет украинцам, проживающим в этой области, Запорожьеблэнерго.

В указанных пунктах в течение дня будут производиться сервисное обслуживание сетей, поэтому жителей просят заранее подготовиться.

С 09:00 до 17:00 без напряжения будет оставаться часть села Водяное. Выключение коснется дома по улице Кармелюка, 5б. Сотрудники компании будут выполнять ремонтные процедуры, необходимые для поддержания стабильной подачи электроэнергии.

В тот же промежуток сервис будут обновлять в селе Новопетровка. Здесь работы запланированы по адресу: улица Квиткова, 1. Цель – техническое вмешательство для улучшения функционирования сетевых элементов.

Наибольший список участков охватывает Разумовку. Станция обслуживания предупредила об отключении на улицах Голяткина, Шевченко и Школьной. Перерыв будет продолжаться с 09:00 до 17:00, а работы будут включать восстановление и настройку оборудования.

На Голяткина - дома 10, 16а, 17а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28а, 28, 30, 32, 36, 15, 14, 23.

На Шевченко - 20, 22, 15 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 56, 54, 52, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 38, 30.

На Школьной — 20.

Энергетики отмечают, что такие меры помогают предотвратить внезапные аварии и обеспечивают корректную работу системы. В случае изменений график отключения света в Запорожской области на 19 ноября будет обновлен на официальных ресурсах.

