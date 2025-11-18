В результате дефицит хлеба в Кировоградской области может повлиять на динамику цен.

Дефицит хлеба в Кировоградской области может стать одним из главных рисков нового сезона из-за уменьшения объемов продовольственной пшеницы, необходимой для работы местных предприятий, сообщает Politeka.

На форуме ХЛЕБ.ua участники рынка отметили, что общий урожай зерновых в этом году ожидается на уровне около 21 миллиона тонн. Из них только часть будет иметь нужные характеристики, а примерно 1,7 миллиона тонн будут соответствовать высоким стандартам, необходимым для стабильного производства. Такая разница в качественных показателях усложняет деятельность переработчиков, зависящих от зерна высшего сорта.

Ситуацию усугубляет конкуренция между экспортерами и внутренними предприятиями. Ограниченный ресурс заставляет фермеров сдерживать продажи, что замедляет обращение и провоцирует колебания на рынке. Поэтому производители хлебобулочной продукции сталкиваются с трудностями, связанными с планированием объемов и формированием цен.

Дополнительным фактором риска становится сокращение запасов ржи. В новом сезоне прогнозируется значительно больший объем импорта по сравнению с прошлогодними показателями, что увеличивает зависимость от внешних поставщиков. Это также влияет на стабильность стоимости и возможность обеспечения рынка необходимым сырьем.

Эксперты указывают, что структура посевов и доступность качественной пшеницы будут напрямую определять стоимость продуктов. Уже сейчас производственные процессы находятся под давлением ограниченных запасов, а рынок реагирует на нехватку.

Дефицит хлеба в Кировоградской области может повлиять на динамику цен, доступность продукции и общую продовольственную стабильность региона.

