Подорожчання продуктів у Полтавській області цього місяця відчутно впливає на щоденні витрати жителів, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цієї ситуацї надає сайт Мінфін.

Серед основних товарів, що подорожчали, — олія Олейна рафінована, борошно Хуторок пшеничне та гречка.

Ціна на олію об’ємом 850 мл коливається: у Auchan — 87,90 грн, Megamarket — 80,30, Metro — 85,50, Novus — 85,99. Середнє значення досягло 84,92, тоді як у вересні воно становило 79,40. Протягом місяця вартість піднімалася поступово, зростання склало 5,50.

Борошно Хуторок 1 кг продають за 34,10 грн у Megamarket і 33,26 у Novus. Середня ціна становить 33,68, що на 0,42 вище за показники попереднього місяця. Індекс споживчих цін демонструє стабільність і відсутність різких коливань.

Гречка також подорожчала: Auchan пропонує 34,90 грн, Megamarket — 52,20, Metro — 39,90, Novus — 38,39. Середнє значення становить 41,35, тобто на 2,80 більше, ніж минулого місяця. Динаміка цін показує поступове зростання з невеликими піками протягом жовтня.

Отже, подорожчання продуктів у Полтавській області охопило основні базові товари. Олія, борошно і гречка демонструють стабільне підвищення вартості, що впливає на бюджет споживачів і змушує планувати покупки уважніше. Зростання цін пов’язане з коливанням середніх показників у магазинах та змінами ринкової вартості.

Крім того, у Полтавській області також виник дефіцит продуктів. Зокрема, цьогорічна посуха призвела до нестачі олії. На полях соняхи не досягли нормального розвитку, а на деяких ділянках українські фермери взагалі не моли змоги нічого зібрати.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: ситуація стає все більш напружена.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: названо адресу, де можна знайти підтримку.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно зробити в першу чергу для отримання.