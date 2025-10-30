Подорожание продуктов в Полтавской области в этом месяце существенно влияет на ежедневные расходы жителей, сообщает Politeka.

Актуальную информацию по этой ситуации предоставляет сайт Минфин.

Среди основных подорожавших товаров — масло Олейна рафинированное, мука Хуторок пшеничная и гречка.

Цена на масло объемом 850 мл колеблется: у Auchan – 87,90 грн, Megamarket – 80,30, Metro – 85,50, Novus – 85,99. Среднее значение достигло 84,92, в то время как в сентябре оно составляло 79,40. В течение месяца стоимость поднималась постепенно, рост составил 5,50.

Муку Хуторок 1 кг продают за 34,10 грн в Megamarket и 33,26 в Novus. Средняя цена составляет 33,68, что на 0,42 выше показателей предыдущего месяца. Индекс потребительских цен показывает стабильность и отсутствие резких колебаний.

Гречка также подорожала: Auchan предлагает 34,90 грн, Megamarket – 52,20, Metro – 39,90, Novus – 38,39. Среднее значение составляет 41,35, то есть на 2,80 больше, чем в прошлом месяце. Динамика цен показывает постепенный рост с небольшими пиками в течение октября.

Следовательно, удорожание продуктов в Полтавской области охватило основные базовые товары. Масло, мука и гречка демонстрируют стабильное повышение стоимости, что влияет на бюджет потребителей и заставляет планировать покупки повнимательнее. Рост цен связан с колебанием средних показателей в магазинах и изменениями рыночной стоимости.

Кроме того, в Полтавской области возник дефицит продуктов. В частности, засуха в этом году привела к нехватке масла. На полях подсолнухи не достигли нормального развития, а на некоторых участках украинские фермеры вообще не могли ничего собрать.

