Початок опалювального сезону 2025 року у Кривому Розі розпочато, але не для всіх.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко інформує, що старт опалювального сезону в країні вже відбувся, однак у Кривому Розі є нюанси.

Тут опалення вже подане у будинки на 96–98 кварталах. На 95-му кварталі тепло отримали ОСББ та будинки, де управителі погодились прийняти теплоносій. Водночас окремі будинки, зокрема хрущовки №46–54 та №7 і №28 по проспекту Миру, ще очікують підключення. У районі Криворіжсталі деякі будівлі чекають укладки труб, і терміни запуску залишаються невизначеними.

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев зазначає, що через поступовий перехід домогосподарств на індивідуальні системи опалення ризики залишаються у містах із історично нестабільним теплопостачанням, серед яких і Кривий Ріг. Він додав, що уряд наразі готує рішення для спрощення встановлення індивідуальних теплових пунктів, що дозволить забезпечувати опалення без залежності від централізованих систем.

Отже, початок опалювального сезону 2025 року у Кривому Розі демонструє поступове підключення житлових будинків і соціальних об’єктів, водночас частина населення ще очікує на тепло через необхідність завершення ремонтів і монтажу мереж.

До слова, про початок опалювального сезону повідомляли і в Черкаській області.

За словами заступника очільника області Антона Царюка, громади координують підключення залежно від фактичної погоди. Усі служби працюють у режимі 24/7, аварійні бригади готові до термінового реагування.

