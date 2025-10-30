Начало отопительного сезона 2025 в Кривом Роге начато, но не для всех, сообщает Politeka.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщает, что старт отопительного сезона в стране уже состоялся, однако в Кривом Роге есть нюансы.

Здесь отопление уже подано в дома на 96-98 кварталах. На 95 квартале тепло получили ОСМД и дома, где управляющие согласились принять теплоноситель. В то же время, отдельные дома, в том числе хрущевки №46–54 и №7 и №28 по проспекту Мира, еще ожидают подключения. В районе Криворожстали некоторые здания ждут укладки труб, и сроки запуска остаются неопределенными.

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев отмечает, что из-за постепенного перехода домохозяйств на индивидуальные системы отопления риски остаются в городах с исторически нестабильным теплоснабжением, среди которых и Кривой Рог. Он добавил, что правительство сейчас готовит решение по упрощению установки индивидуальных тепловых пунктов, что позволит обеспечивать отопление без зависимости от централизованных систем.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Кривом Роге демонстрирует постепенное подключение жилых домов и социальных объектов, в то же время часть населения еще ожидает тепло из-за необходимости завершения ремонтов и монтажа сетей.

К слову, о начале отопительного сезона сообщалось и в Черкасской области.

По словам заместителя главы области Антона Царюка, общины координируют подключение в зависимости от фактической погоды. Все службы работают в режиме 24/7, аварийные бригады готовы к срочному реагированию.

