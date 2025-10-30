Начало отопительного сезона 2025 в Кривом Роге начато, но не для всех, сообщает Politeka.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщает, что старт отопительного сезона в стране уже состоялся, однако в Кривом Роге есть нюансы.

Здесь отопление уже подано в дома на 96-98 кварталах. На 95 квартале тепло получили ОСМД и дома, где управляющие согласились принять теплоноситель. В то же время, отдельные дома, в том числе хрущевки №46–54 и №7 и №28 по проспекту Мира, еще ожидают подключения. В районе Криворожстали некоторые здания ждут укладки труб, и сроки запуска остаются неопределенными.

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев отмечает, что из-за постепенного перехода домохозяйств на индивидуальные системы отопления риски остаются в городах с исторически нестабильным теплоснабжением, среди которых и Кривой Рог. Он добавил, что правительство сейчас готовит решение по упрощению установки индивидуальных тепловых пунктов, что позволит обеспечивать отопление без зависимости от централизованных систем.

батарея

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Кривом Роге демонстрирует постепенное подключение жилых домов и социальных объектов, в то же время часть населения еще ожидает тепло из-за необходимости завершения ремонтов и монтажа сетей.

К слову, о начале отопительного сезона сообщалось и в Черкасской области.

По словам заместителя главы области Антона Царюка, общины координируют подключение в зависимости от фактической погоды. Все службы работают в режиме 24/7, аварийные бригады готовы к срочному реагированию.

