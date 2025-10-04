Аналітики наголошують, що ключовими причинами дефіциту продуктів у Сумській області є два фактори, які спостерігаються.

Зафіксовано дефіцит продуктів у Сумській області через суттєве скорочення врожаю зернових та олійних культур, що стало наслідком тривалої посухи та руйнівного впливу війни, пише Politeka.

Про це повідомляють аграрні експерти.

Така ситуація вже викликає занепокоєння серед аграрних експертів, адже дефіцит сировини може призвести до помітного подорожчання базових продуктів харчування — передусім хліба, рослинної олії та інших товарів першої необхідності.

За словами Світлани Литвин, очільниці аналітичного напряму Української зернової асоціації, у 2025 році очікується незначне зростання загального врожаю зернових — приблизно на 3 відсотки, до рівня 57,7 мільйона тонн.

Водночас виробництво олійних культур, навпаки, може скоротитися приблизно на 6 відсотків — до 19,9 мільйона тонн. Такий дисбаланс між зерновими та олійними культурами створює серйозні виклики для внутрішнього продовольчого ринку, оскільки зменшення виробництва олійних культур безпосередньо впливає на обсяги виробництва рослинної олії, кормів та інших важливих продуктів.

Офіційні оцінки уряду також підтверджують негативну динаміку: загальне зниження врожайності зернових та олійних культур оцінюється приблизно на 5 відсотків. Ці показники вже мають відчутні наслідки для економіки країни. Зокрема, Національний банк України був змушений скоригувати свої макроекономічні прогнози, зменшивши очікуване зростання валового внутрішнього продукту з 3,1 відсотка до 2,1 відсотка. Таке зниження прогнозів свідчить про системний вплив аграрного сектору на економічну стабільність держави.

Аналітики наголошують, що ключовими причинами дефіциту продуктів у Сумській області два фактори: екстремальні погодні умови, насамперед тривала посуха, яка значно знизила врожайність, та руйнівні наслідки повномасштабної війни, що вплинули на логістику, інфраструктуру та можливості обробітку земель. Усе це в комплексі створює ризики для продовольчої безпеки країни, оскільки зменшення обсягів сировини неминуче призведе до підвищення собівартості виробництва і, як наслідок, зростання роздрібних цін на товари.

Україна може зіткнутися не лише з короткостроковим дефіцитом сировини, а й зі зростанням залежності від імпорту. Це, у свою чергу, зробить внутрішній ринок більш чутливим до коливань цін на світових ринках та може поставити під загрозу стабільність цін на продукти харчування для населення.

Джерело: Hromadske.

