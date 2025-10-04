Зафиксирован дефицит продуктов в Сумской области из-за существенного сокращения урожая зерновых и масличных культур, что стало следствием засухи и разрушительного влияния войны, пишет Politeka.

Об этом сообщают аграрные эксперты.

Такая ситуация уже вызывает обеспокоенность среди аграрных экспертов, ведь дефицит сырья может привести к заметному удорожанию базовых продуктов питания — прежде всего хлеба, растительного масла и других товаров первой необходимости.

По словам Светланы Литвин, главы аналитического направления Украинской зерновой ассоциации, в 2025 году ожидается незначительный рост общего урожая зерновых – примерно на 3 процента, до уровня 57,7 миллиона тонн.

В то же время производство масличных культур может сократиться примерно на 6 процентов — до 19,9 миллиона тонн. Такой дисбаланс между зерновыми и масличными культурами создает серьезные вызовы для внутреннего продовольственного рынка, поскольку уменьшение производства масличных культур оказывает непосредственное влияние на объемы производства растительного масла, кормов и других важных товаров.

Официальные оценки правительства также подтверждают негативную динамику: общее снижение урожайности зерновых и масличных культур оценивается примерно в 5 процентов. Эти показатели уже имеют ощутимые последствия для экономики страны. В частности, Национальный банк Украины был вынужден скорректировать свои макроэкономические прогнозы, уменьшив ожидаемый рост валового внутреннего продукта с 3,1 до 2,1 процента. Такое снижение прогнозов свидетельствует о системном влиянии аграрного сектора на экономическую устойчивость государства.

Аналитики подчеркивают, что ключевыми причинами дефицита продуктов в Сумской области два фактора: экстремальные погодные условия, в первую очередь длительная засуха, значительно снизившая урожайность, и разрушительные последствия полномасштабной войны, повлиявшие на логистику, инфраструктуру и возможности обработки земель. Все это в комплексе создает риски продовольственной безопасности страны, поскольку уменьшение объемов сырья неизбежно приведет к повышению себестоимости производства и, как следствие, росту розничных цен на товары.

Украина может столкнуться не только с краткосрочным дефицитом сырья, но и ростом зависимости от импорта. Это, в свою очередь, сделает внутренний рынок более уязвимым к колебаниям цен на мировых рынках и может поставить под угрозу стабильность цен на продукты питания для населения.

Источник: Hromadske.

