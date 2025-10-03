Робота для пенсіонерів у Одеській області дозволяє пенсіонерам отримувати стабільний дохід, вибирати зручний графік та вид діяльності, працювати у безпечних умовах та отримувати підтримку від роботодавця.

Робота для пенсіонерів у Одеській області пропонує декілька цікавих варіантів зайнятості з офіційним працевлаштуванням та гнучким графіком, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про вакансії надає сайт work.ua.

Портьє в готель шукає співробітника у Одесі на неповну зайнятість. Заробітна плата становить 15 000–22 500 грн або 1 500 грн за добу. Графік роботи: доба через одну або дві доби через дві. Основні обов’язки включають зустріч гостей, парковку автомобілів та допомогу з багажем. Вимоги до кандидатів: комунікабельність та досвід роботи від одного року, вакансія доступна для пенсіонерів.

Кухар для цивільної посади у спецпідрозділі «Братство» працюватиме у Києві, готуючи їжу для військових та дотримуючись стандартів безпеки й санітарії. Заробітна плата становить 30 000–35 000 грн. Графік роботи — 5/2, деталі обговорюються під час співбесіди. Вимоги: досвід на кухні не менше одного року, знання кулінарних технік і методів приготування, здатність працювати в обмежений час. Посада відкрита для осіб з інвалідністю та пенсіонерів.

Сервіс доставки Glovo пропонує роботу кур’єром у Суворівському районі Одеси та селищі Котовського. Заробіток — до 50 000 грн на місяць із виплатами щодня або щотижня. Кур’єр самостійно обирає графік, компанія забезпечує страхування під час доставок. Доставляти можна пішки, на велосипеді, мотоциклі або авто. Вік від 16 років за згодою батьків або від 18 років за стандартними правилами. Для роботи на авто потрібні паспорт, водійські права та техпаспорт. Вакансія доступна студентам, пенсіонерам та людям з інвалідністю.

