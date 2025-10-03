Работа для пенсионеров в Одесской области позволяет пенсионерам получать стабильный доход, выбирать удобный график и вид деятельности, работать в безопасных условиях и получать поддержку работодателя.

Работа для пенсионеров в Одесской области предлагает несколько интересных вариантов занятости с официальным трудоустройством и гибким графиком, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Портье в гостиницу ищет сотрудника в Одессе на неполную занятость. Заработная плата составляет 15000–22500 грн или 1500 грн в сутки. График работы: сутки через одни или двое суток через двое. Основные обязанности включают встречу гостей, парковку автомобилей и помощь с багажом. Требования к кандидатам: коммуникабельность и опыт работы от года, вакансия доступна для пенсионеров.

Повар для гражданской должности в спецподразделении «Братство» будет работать в Киеве, готовя еду для военных и соблюдая стандарты безопасности и санитарии. Заработная плата составляет 30000–35000 грн. График работы – 5/2, детали обсуждаются во время собеседования. Требования: опыт на кухне не менее одного года, знание кулинарных техник и методов приготовления, способность работать в ограниченное время. Должность открыта для лиц с инвалидностью и пенсионеров.

Сервис доставки Glovo предлагает работу курьером в Суворовском районе Одессы и поселке Котовского. Заработок – до 50 000 грн в месяц с выплатами ежедневно или еженедельно. Курьер самостоятельно выбирает график, компания обеспечивает страхование при доставке. Доставлять можно пешком, на велосипеде, мотоцикле или авто. Возраст от 16 лет с согласия родителей или от 18 лет по стандартным правилам. Для работы на авто требуются паспорт, водительские права и техпаспорт. Вакансия доступна студентам, пенсионерам и людям с инвалидностью.

Работа для пенсионеров в Одесской области позволяет пенсионерам получать стабильный доход, выбирать удобный график и вид деятельности, работать в безопасных условиях и получать поддержку работодателя.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: где искать убежище.

Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: перечень обязательных критериев для получения выплат.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: что уже начало исчезать с прилавков.