Подорожчання продуктів у Харківській області змушує багатьох містян економити, адже деякі позиції значно зросли в ціні, повідомляє Politeka.

Подорожчання продуктів у Харківській області проявляється дуже контрастно. Осінь принесла дешевші овочі, проте ситуація з м’ясом відчутно ускладнилася.

На ринках Харкова картопля продається по 17–19 грн за кілограм, а це відчутно нижче за прогнозовані зимові цінники. Люди часто купують її мішками, адже всі розуміють, що за кілька місяців вартість може підскочити удвічі чи й утричі.

Біля торгових точок з найнижчими цінами традиційно черги. Пенсіонери й молодші покупці шукають, де можна придбати картоплю по 17 грн за кілограм або лоток яєць по 135 грн за три десятки.

Цінники на базові товари виглядають так: огірки від 35 до 45 грн за кілограм, помідори від 38, капуста по 18, морква й буряк по 20 і 15 грн відповідно, цибуля по 15, баклажани по 25, перець від 30.

Кавуни, дині, яблука і кукурудза теж не ростуть в ціні. Для прикладу, кавун можна взяти по 12 грн за кілограм. Продавці відзначають, що врожайність цього року непогана, а це дає можливість тримати ціни на овочі на рівні або навіть трохи їх знижувати.

Проте, якщо порівнювати з минулим роком, то подорожчання продуктів у Харківській області таки помітне. Морква додала у вартості близько 30%, цибуля зросла на 12%, буряк на 7%.

Проте капуста навпаки подешевшала. Картопля ж залишається приблизно на тих самих позиціях, що й рік тому.

Ситуація з м’ясом зовсім інша. На прилавках курка домашня коштує близько 135 грн за кг, куряче філе — понад 220, телятина борщова тягне на 200, а свиняча вирізка вже сягає 320.

