Подорожание продуктов в Харьковской области вынуждает многих горожан экономить, ведь некоторые позиции значительно выросли в цене, сообщает Politeka.

Подорожание продуктов в Харьковской области очень контрастно. Осень принесла более дешевые овощи, однако ситуация с мясом ощутимо усложнилась.

На рынках Харькова картофель продается по 17–19 грн за килограмм, а это ощутимо ниже прогнозируемых зимних ценников. Люди часто покупают ее мешками, ведь все понимают, что через несколько месяцев стоимость может подскочить вдвое или втрое.

Возле торговых точек по самым низким ценам традиционно очереди. Пенсионеры и младшие покупатели ищут, где можно купить картошку по 17 грн за килограмм или лоток яиц по 135 грн за три десятка.

Ценники на базовые товары выглядят так: огурцы от 35 до 45 грн за килограмм, помидоры от 38, капуста по 18, морковь и свекла по 20 и 15 грн соответственно лук по 15, баклажаны по 25, перец от 30.

Арбузы, дыни, яблоки и кукуруза тоже не растут в цене. Например, арбуз можно взять по 12 грн за килограмм. Продавцы отмечают, что урожайность в этом году неплохая, а это позволяет держать цены на овощи на уровне или даже немного их снижать.

Однако, если сравнивать с прошлым годом, то подорожание продуктов в Харьковской области заметно. Морковь прибавила в стоимости около 30%, лук вырос на 12%, свекла на 7%.

Однако капуста наоборот подешевела. Картофель же остается примерно на тех же позициях, что и год назад.

Ситуация с мясом совсем другая. На прилавках курица домашняя стоит около 135 грн за кг, куриное филе — более 220, борщовая телятина тянет на 200, а свиная вырезка уже достигает 320.

