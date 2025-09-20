Обмеження руху в Дніпрі на період проведення робіт покликані забезпечити безпечне виконання аварійних робіт та підтримати належний стан транспортної інфраструктури.

У Дніпрі оголошено про обмеження руху на центральному проспекті Яворницького, повідомляє Politeka.

Як йдеться в проєкті розпорядження мера Дніпра, міська влада планує тимчасово перекрити дорогу та бульварну частину для проведення необхідних аварійних робіт на трамвайних коліях.

Мова йде про ділянку на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Привокзальної. Розпочнуться роботи 22 вересня 2025 року і, за попередніми оцінками, триватимуть до 7 жовтня. Під час ремонту рух транспорту на цій частині буде частково обмежено, щоб забезпечити безпеку працівників та мешканців міста.

До початку проведення робіт на зазначеній ділянці встановлять огорожу з сигнальним освітленням для попередження водіїв та пішоходів. Після завершення робіт комунальні служби приведуть дорогу та бульвар до належного стану.

Таким чином, жителям та гостям Дніпра слід враховувати тимчасові зміни в русі транспорту та планувати маршрути заздалегідь. Жителів просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та дотримуватися сигналів огорожі й дорожніх знаків на ділянці ремонту.

Обмеження руху в Дніпрі на період проведення робіт покликані забезпечити безпечне виконання аварійних робіт та підтримати належний стан транспортної інфраструктури.

До слова, у Дніпрі також повідомляли про новий графік руху транспорту.

18 вересня запровадили масштабні зміни та новий графік руху транспорту в Дніпрі у зв’язку з проведенням низки ремонтних робіт на ключових транспортних вузлах. Це стосується чималої кількості автобусних маршрутів.

