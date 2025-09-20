Ограничения движения в Днепре на период проведения работ призваны обеспечить безопасное выполнение аварийных работ и поддержать соответствующее состояние транспортной инфраструктуры.

В Днепре объявлено об ограничении движения по центральному проспекту Яворницкого, сообщает Politeka.

Как говорится в проекте распоряжения мэра Днепра, городские власти планируют временно перекрыть дорогу и бульварную часть для проведения необходимых аварийных работ на трамвайных путях.

Речь идет о участке на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Привокзальной. Начнутся работы 22 сентября 2025 года и, по предварительным оценкам, продлятся до 7 октября . При ремонте движение транспорта на этой части будет частично ограничено, чтобы обеспечить безопасность работников и жителей города.

До начала проведения работ на указанном участке установят ограждение с сигнальным освещением для предупреждения водителей и пешеходов. После завершения работ коммунальные службы приведут дорогу и бульвар в надлежащее состояние.

Таким образом жителям и гостям Днепра следует учитывать временные изменения в движении транспорта и планировать маршруты заранее. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать сигналы ограждения и дорожных знаков на участке ремонта.

К слову, в Днепре также сообщалось о новом графике движения транспорта.

18 сентября были введены масштабные изменения и новый график движения транспорта в Днепре в связи с проведением ряда ремонтных работ на ключевых транспортных узлах. Это касается большого количества автобусных маршрутов.

