Жителів Харкова попереджають про планові роботи на мережах та введення графіка відключень газу на тиждень з 22 по 28 вересня.

Графік відключення газу на тиждень з 22 по 28 вересня у Харкові оприлюднили у міській філії «Газмережі», повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті, фахівці проводитимуть підготовку системи до опалювального сезону, тому низка вулиць залишиться без газопостачання на певний час.

Графік відключення газу на тиждень з 22 по 28 вересня у Харкові стосується мешканців Слобідського району. З 23.09 по 25.09 працівники міської філії «Газмережі» проведуть комплексні технічні роботи, необхідні для стабільної роботи газових мереж у холодний період року.

Блакитного палива в цей період не буде за такими адресами:

Аскольдівська, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105.

Машинобудівна, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 54а, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70.

в’їзд Машинобудівний, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пров. Машинобудівний, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15г, 16. Пров. Олексія Суріна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/57, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.

Олексія Суріна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63.

Графік відключення газу на тиждень з 22 по 28 вересня у Харкові є частиною планової підготовки, яка повторюється щороку. Такі заходи завжди приносять певні незручності, проте вкрай необхідні для стабільної роботи газових мереж.

