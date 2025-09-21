Жителей Харькова предупреждают о плановых работах на сетях и введении графика отключений газа на неделю с 22 по 28 сентября.

График отключения газа на неделю с 22 по 28 сентября в Харькове был обнародован в городском филиале «Газсети», сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте, специалисты будут проводить подготовку системы к отопительному сезону, поэтому ряд улиц останется без газоснабжения на время.

График отключения газа в неделю с 22 по 28 сентября в Харькове касается жителей Слободского района. С 23.09 до 25.09 работники городского филиала «Газсети» проведут комплексные технические работы, необходимые для стабильной работы газовых сетей в холодный период года.

Голубого топлива в этот период не будет по следующим адресам:

Аскольдовская, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105.

Машиностроительная, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 54а, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70.

въезд Машиностроительный, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пров. Машиностроительный, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15г, 16. Пров. Алексея Сурина, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/57, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.

Алексея Сурина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 5 63.

График отключения газа в неделю с 22 по 28 сентября в Харькове является частью плановой подготовки, которая повторяется ежегодно. Такие меры всегда доставляют определенные неудобства, однако крайне необходимы для стабильной работы газовых сетей.

