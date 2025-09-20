Війна змусила сотні тисяч людей залишити свої домівки, тому для багатьох є актуальним безкоштовне житло для переселенців у Дніпропетровській області.

Безкоштовне житло для переселенців у Дніпропетровській області надається в рамках державних та місцевх ініціатив, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України, безкоштовне житло для переселенців у Дніпропетровській області надається завдяки спільним зусиллям державних установ, органів місцевої влади та небайдужих громадян.

Дах над головою можна знайти не лише у державних чи комунальних закладах, а й у приміщеннях, які пропонують приватні власники. Перевірити актуальну інформацію про доступні місця можна через онлайн платформу «Там, де вас чекають».

Вона показує кількість прихистків у регіонах, вільні місця і контакти відповідальних центрів, що значно спрощує пошук. Окрім цього, для тих, хто хоче самостійно знайти варіанти, працює державний сервіс «Прихисток».

Процес пошуку простий. Треба зайти на сайт, обрати країну і регіон, вказати дані про сім’ю і переглянути доступні оголошення. Далі можна одразу зв’язатися з власником.

Додатково, волонтери створили ще один ресурс під назвою «Допомагай», який працює за схожим принципом і теж допомагає людям знайти тимчасовий прихисток.

Місцева влада також відіграє важливу роль. Обласні військові адміністрації та органи самоврядування надають переселенцям соціальне помешкання у місцях компактного поселення.

Щоб отримати безкоштовне житло для переселенців у Дніпропетровській області, достатньо заявити про своє бажання під час евакуації, після прибуття до гуманітарного штабу чи звернувшись на гарячі лінії органів влади. Це дозволяє швидко організувати проживання і не залишитися без даху над головою.

