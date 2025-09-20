Война заставила сотни тысяч людей покинуть свои дома, поэтому для многих актуально бесплатное жилье для переселенцев в Днепропетровской области.

Бесплатное жилье для переселенцев в Днепропетровской области предоставляется в рамках государственных и местных инициатив, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины, бесплатное жилье для переселенцев в Днепропетровской области предоставляется благодаря совместным усилиям государственных учреждений, органов местной власти и неравнодушных граждан.

Крыша над головой можно найти не только в государственных или коммунальных заведениях, но и в помещениях, которые предлагают частные владельцы. Проверить актуальную информацию о доступных местах можно через онлайн платформу «Там, де вас чекають».

Она показывает количество приютов в регионах, свободные места и контакты ответственных центров, что значительно упрощает поиск. Кроме того, для тех, кто хочет самостоятельно найти варианты, работает государственный сервис «Прихисток».

Процесс поиска прост. Следует зайти на сайт, выбрать страну и регион, указать данные о семье и просмотреть доступные объявления. Дальше можно сразу связаться с владельцем.

Дополнительно, волонтеры создали еще один ресурс под названием «Допомагай», который работает по схожему принципу и тоже помогает людям найти временное убежище.

Местные власти также играют немаловажную роль. Областные военные администрации и органы самоуправления предоставляют переселенцам социальное жилище в местах компактного поселения.

Чтобы получить бесплатное жилье для переселенцев в Днепропетровской области, достаточно заявить о своем желании во время эвакуации, по прибытии в гуманитарный штаб или обратившись на горячие линии органов власти. Это позволяет быстро организовать проживание и не остаться без крова.

