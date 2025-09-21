Місцевим жителям показали детальний прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 вересня в Одесі, тож розповідаємо, до чого готуватися.

Прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 вересня в Одесі обіцяє деяку стабільність, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 вересня в Одесі опублікували на сайті sinoptik.ua.

22.09 вночі температура становитиме +17°, вранці підніметься до +19°, вдень прогріється до +22°, а ввечері знизиться до +18°. Атмосферний тиск коливатиметься від 763 до 761 міліметрів.

Вітер слабкий, до 3.9 метрів за секунду вдень. Ранкові хмари розсіються швидко, і решта доби пройде під ясним небом. У вівторок, 23.09, слід очікувати анадогічну ситуацію.

24.09 вночі буде +16°, зранку +17°, вдень потеплішає аж до +25°, а ввечері температура знову знизиться до +17°. Атмосферний тиск трохи зменшиться, від 759 до 758 міліметрів. Вологість залишатиметься дуже високою вночі і вранці, аж до 99%.

25.09 - вночі +15°, на ранок +17°, вдень +24°, а надвечір +17°. Тиск коливатиметься від 757 до 760 міліметрів. Вологість вночі і зранку близько 70%, удень знижується до 52. Вітер посилиться, вдень до 4.7 метра за секунду, увечері навіть до 6.

26.09 нічна і ранкова температура складе +14°, вдень підніметься до +20°, а ввечері знизиться до +15°. Тиск підніметься до 765 міліметрів, вологість знизиться до 33% удень. Вітер буде досить відчутним, до 6.7 метра за секунду зранку. Увесь день пройде під хмарами, але без дощу.

27.09 - вночі +12°, вранці +14°, вдень +20°, увечері +15°. Атмосферний тиск у межах 764–766 міліметрів. Вологість знизиться вдень до 29 відсотків, а вночі й вранці складе близько 55. Цілий день буде хмарно.

28.09 - температура вночі +12°, вранці +13°, вдень +20°, увечері +14°. Атмосферний тиск залишиться стабільним на рівні 764 міліметрів. Вологість становитиме близько 60% уночі, вдень знизиться до 35.

Отже, прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 вересня в Одесі показує, що загалом збережуться дні без дощів і з мінливою хмарністю.

