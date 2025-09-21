Местным жителям показали подробный прогноз погоды на неделю с 22 по 28 сентября в Одессе, поэтому рассказываем, к чему готовиться.

Прогноз погоды на неделю с 22 по 28 сентября в Одессе обещает некоторую стабильность, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 22 по 28 сентября в Одессе был опубликован на сайте sinoptik.ua.

22:09 ночью температура будет +17°, утром поднимется до +19°, днем ​​прогреется до +22°, а вечером снизится до +18°. Атмосферное давление будет колебаться от 763 до 761 миллиметров.

Ветер слабый, до 3.9 метров в секунду днем. Утром тучи рассеются быстро, и остальные сутки пройдут под ясным небом. Во вторник, 23.09, следует ожидать анадогическую ситуацию.

24.09 ночью будет +16°, утром +17°, днем ​​потеплеет до +25°, а вечером температура снова снизится до +17°. Атмосферное давление немного снизится, от 759 до 758 миллиметров. Влажность остается очень высокой ночью и утром, вплоть до 99%.

25.09 - ночью +15°, к утру +17°, днем ​​+24°, а к вечеру +17°. Давление будет колебаться от 757 до 760 миллиметров. Влажность ночью и утром около 70%, днем ​​падает до 52. Ветер усилится, днем ​​до 4.7 метра в секунду, вечером даже до 6.

26:09 ночная и утренняя температура составит +14°, днем ​​поднимется до +20°, а вечером снизится до +15°. Давление поднимется до 765 миллиметров, влажность снизится до 33% днем. Ветер будет достаточно ощутимым, до 6.7 метра в секунду утром. Весь день пройдет под облаками, но без дождя.

27.09 – ночью +12°, утром +14°, днем ​​+20°, вечером +15°. Атмосферное давление в пределах 764-766 миллиметров. Влажность снизится днем ​​до 29 процентов, а ночью и утром составит около 55. Весь день будет облачно.

28.09 – температура ночью +12°, утром +13°, днем ​​+20°, вечером +14°. Атмосферное давление остается стабильным на уровне 764 миллиметров. Влажность будет около 60% ночью, днем ​​снизится до 35.

Итак, прогноз погоды на неделю с 22 по 28 сентября в Одессе показывает, что в целом сохранятся дни без дождей и с переменной облачностью.

