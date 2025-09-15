Отже, прогноз погоди на тиждень в Одесі демонструє значні коливання температури, змінні напрями та силу вітру, а опади будуть мінімальними.

Прогноз погоди на тиждень в Одесі передбачає коливання температури та різноманітні напрямки вітру, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Метеофор.

Починаючи з середи, 16 вересня, стовпчик термометра підніметься до +18°C із північно-західним вітром та помірними поривами до 5 м/с. Наступного дня температура зросте до +23°C. У п’ятницю, 18 вересня, слід очікувати зниження до +15°C із північно-західним вітром та сильними поривами до 16 м/с.

У суботу та неділю, 19-20 вересня, прогнозуємо +21°C та +15°C відповідно. Напрямок подиху повітря буде змінюватися: з південного на північно-західний, при цьому швидкість поривів коливатиметься від 8 до 11 м/с. Опадів у цей період не очікується, що сприятиме відносно стабільній погоді.

Початок наступного тижня, 21-22 числа, принесе +20°C та +13°C із західного та південно-західного вітру, пориви якого досягатимуть 5–9 м/с. У понеділок температура підніметься до +23°C. У вівторок знову трохи прохолодніше – +14°C, південний напрям повітря посилюватиме відчуття свіжості, однак опадів не очікується.

Отже, прогноз погоди на тиждень в Одесі демонструє значні коливання температури. Це дозволяє планувати активності на відкритому повітрі та враховувати поривчасті вітри при підготовці до вихідних.

Різниця між найтеплішим та найпрохолоднішим днем досягає близько 10°C, а вітрові умови можуть змінюватися щодня, від південно-західних поривів до північно-східних напрямків. Середня температура на тиждень тримається близько +18–+22°C, що робить тиждень відносно теплим для вересня.

Останні новини України:

Новий графік руху транспорту в Одесі: що змінилося для пасажирів

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: кого зачепили рекордно великі ціни

Дефіцит продуктів в Одеській області: українцям вказали на проблеми, фермери змушені рахувати збитки