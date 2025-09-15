Итак, прогноз погоды на неделю в Одессе демонстрирует значительные колебания температуры, переменные направления и силу ветра, а осадки будут минимальными.

Прогноз погоды на неделю в Одессе предусматривает колебания температуры и разные направления ветра.

Такую информацию предоставляет Метеофор.

Начиная со среды, 16 сентября, колонка термометра поднимется до +18°C с северо-западным ветром и умеренными порывами до 5 м/с. На следующий день температура вырастет до +23°C. В пятницу, 18 сентября, следует ожидать понижения до +15°C с северо-западным ветром и сильными порывами до 16 м/с.

В субботу и воскресенье, 19-20 сентября, прогнозируем +21°C и +15°C соответственно. Направление дыхания воздуха будет изменяться: с южного на северо-западное, при этом скорость порывов будет колебаться от 8 до 11 м/с. Осадков в этот период не ожидается, что будет способствовать относительно стабильной погоде.

Начало следующей недели, 21-22 числа, принесет +20°C и +13°C с западного и юго-западного ветра, порывы которого будут достигать 5-9 м/с. В понедельник температура поднимется до +23°C. Во вторник снова немного прохладнее – +14°C, южное направление воздуха будет усиливать чувство свежести, однако осадков не ожидается.

Итак, прогноз погоды на неделю в Киеве демонстрирует значительные колебания температуры. Это позволяет планировать активность на открытом воздухе и учитывать порывистые ветры при подготовке к выходным.

Разница между самым теплым и прохладным днем ​​достигает около 10°C, а ветровые условия могут меняться каждый день, от юго-западных порывов до северо-восточных направлений. Средняя температура в неделю держится около +18–+22°C, что делает неделю относительно теплой для сентября.

