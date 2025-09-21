Місцевим мешканцям вже показали прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 вересня у Харкові, тож розповідаємо деталі.

Прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 вересня у Харкові обіцяє справжній осінній настрій, повідомляє Politeka.

Як йдеться на сайті sinoptik.ua, прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 вересня у Харкові обіцяє помірно теплі дні з переважно ясним небом та незначними змінами вітру і вологості.

22.09 з ранку й аж до вечора над містом висітимуть хмари. Попри це, дощу не буде. Температура коливатиметься від +10 вранці до +21 вдень, а ввечері повітря охолоне до +16. Тиск триматиметься стабільним на рівні 750 міліметрів, а вітер буде слабким.

23.09 на харків’ян чекає майже літнє тепло. Вже зранку буде ясно і безхмарно, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +29. Вечір буде комфортним із позначками близько +21. Опадів синоптики не передбачають. 24.09 ситуація залишатиметься аналогічною

25.09 видасться більш похмурим. Весь день хмари закриватимуть сонце, однак надвечір небо стане чистішим. Максимальна температура сягне +19, а вночі та зранку буде близько +14. Попри хмарність опадів не передбачається.

26.09 буде справжня осінь. Вночі та зранку прохолодно від +8 до +9, удень потеплішає до +17, а ввечері температура знову знизиться. Вдень можливі короткочасні хмари, які швидко розійдуться, поступаючись сонцю.

27.09 розпочнеться сонячним ранком. Проте вже вдень з’являться хмари, які протримаються до вечора. Температура залишатиметься помірною, від +10 уранці до +18 вдень.

28.09 протягом доби температура змінюватиметься від +8 вночі до +19 вдень. Опадів не очікується, тож вихідні можна буде провести на відкритому повітрі без ризику потрапити під дощ.

Загалом, прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 вересня у Харкові виглядає сприятливим для прогулянок.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО в Харківській області: українцям розкрили, яка грошова допомога надається.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: через якого родича пільги можуть скасувати на літній період.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області: частина українців заплатить більше.