Местным жителям уже показали прогноз погоды на неделю с 22 по 28 сентября в Харькове, так что рассказываем детали.

Прогноз погоды на неделю с 22 по 28 сентября в Харькове обещает настоящее осеннее настроение, сообщает Politeka.

Как говорится на сайте sinoptik.ua, прогноз погоды на неделю с 22 по 28 сентября в Харькове обещает умеренно теплые дни с преимущественно ясным небом и небольшими переменами ветра и влажности.

22:09 с утра и до вечера над городом будут висеть облака. Несмотря на это, дождя не будет. Температура будет колебаться от +10 утром до +21 днем, а вечером воздух охладится до +16. Давление будет держаться стабильным на уровне 750 миллиметров, а ветер будет слабым.

23.09 харьковчан ждет почти летнее тепло. Уже с утра будет ясно и безоблачно, а днем ​​столбики термометров поднимутся до +29. Вечер будет комфортен с отметками около +21. Осадков синоптики не предполагают. 24.09 ситуация будет оставаться аналогичной

25.09 кажется более мрачным. Весь день облака будут закрывать солнце, однако к вечеру небо станет чистее. Максимальная температура составит +19, а ночью и утром будет около +14. Несмотря на облачность осадков не предполагается.

26.09 будет настоящая осень. Ночью и утром прохладно от +8 до +9, днем ​​станет теплее до +17, а вечером температура снова снизится. Днем возможны кратковременные облака, которые быстро разойдутся, уступая солнцу.

27:09 начнется солнечным утром. Однако уже днем ​​появятся облака, которые продержатся до вечера. Температура остается умеренной, от +10 утром до +18 днем.

28.09 в течение суток температура будет меняться от +8 ночью до +19 днем. Осадков не ожидается, так что выходные можно будет провести на открытом воздухе без риска попасть под дождь.

В целом прогноз погоды на неделю с 22 по 28 сентября в Харькове выглядит благоприятным для прогулок.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, какая денежная помощь предоставляется.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: из-за какого родственника льготы могут отменить на летний период.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области: часть украинцев заплатит больше.