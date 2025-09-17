Прогноз погоди на тиждень у Харкові дозволяє планувати активності на відкритому повітрі.

Прогноз погоди на тиждень у Харкові з 18 по 24 вересня показує нестабільні умови та коливання температури повітря і швидкості вітру, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Метеофор.

18 вересня очікується +10°C, східний напрямок повітряного потоку зі швидкістю поривів до 6 м/с, та опади у рідкому еквіваленті 10,2 мм.

19 числа стовпчик термометра підніметься до +18°C, пориви до 7 м/с. 20-го температура опуститься до +13°C, північно-західні потоки повітря до 9 м/с, невеликі дощі 0,3 мм.

21 числа стовпчик термометра покаже +21°C, північний напрям повітря поривами 5 м/с, без опадів. 22-го повітря прогріється до +12°C, вітер південно-західний, опадів не очікується.

23-го температура складе +20°C, південно-західний напрямок, пориви 9 м/с, опади відсутні. 24 вересня очікується +12°C, південно-західний вітер до 4 м/с, невеликі дощі 0,3 мм.

Упродовж тижня спостерігається чергування тепліших і прохолодних днів із різними напрямками потоку повітря, від південно-східного до північного, із поривами швидкістю від 4 до 11 м/с. Дощі переважно відсутні, крім 18 і 20 вересня, коли кількість рідини досягне 10,2 мм та 0,3 мм відповідно.

Прогноз погоди на тиждень у Харкові дозволяє планувати активності на відкритому повітрі. Важливо враховувати коливання температури, напрямок потоку і пориви щодня, щоб забезпечити комфорт і безпеку мешканців. Погодні умови змінюються досить динамічно, тому варто одягатися відповідно до температури та контролювати опади для оптимального проведення часу на вулиці.

