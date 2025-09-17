Прогноз погоды на неделю в Харькове позволяет планировать активность на открытом воздухе.

Прогноз погоды на неделю в Харькове с 18 по 24 сентября показывает нестабильные условия и колебания температуры воздуха и скорости ветра, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Метеофор .

18 сентября ожидается +10°C, восточное направление воздушного потока со скоростью порывов до 6 м/с и осадки в жидком эквиваленте 10,2 мм.

19 числа столбик термометра поднимется до +18°C, порывы до 7 м/с. 20-го температура опустится до +13°C, северо-западный поток воздуха до 9 м/с, небольшие дожди 0,3 мм.

21 числа столбик термометра покажет +21°C, северное направление воздуха порывами 5 м/с, без осадков. 22-го воздух прогреется до +12°C, ветер юго-западный, осадков не ожидается.

23-го температура составит +20°C, юго-западное направление, порывы 9 м/с, осадки отсутствуют. 24 сентября ожидается +12°C, юго-западный ветер до 4 м/с, небольшие дожди, 0,3 мм.

В течение недели наблюдается чередование более теплых и прохладных дней с разными направлениями потока воздуха, от юго-восточного до северного, с порывами скоростью от 4 до 11 м/с. Дожди преимущественно отсутствуют, кроме 18 и 20 сентября, когда количество жидкости достигнет 10,2 мм и 0,3 мм соответственно.

Прогноз погоды на неделю в Харькове позволяет планировать активность на открытом воздухе. Важно учитывать колебания температуры, направление потока и порывы каждый день, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей. Погодные условия меняются достаточно динамично, поэтому следует одеваться в соответствии с температурой и контролировать осадки для оптимального времяпровождения на улице.

