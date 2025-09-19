Підвищення тарифів на опалення в Черкаській області впливає на державні та комунальні установи, забезпечуючи економічно обґрунтовану оплату послуг.

Підвищення тарифів на опалення в Черкаській області торкнеться закладів бюджетної сфери Канівської громади, повідомляє Politeka.

З 1 жовтня 2025 року набере чинності новий рівень оплати теплопостачання, що відображає економічно обґрунтовані витрати. Зміни стосуються вартості виробництва тепла, його транспортування та надання послуг з постачання для державних установ і інших категорій споживачів.

Для мешканців мораторій на тарифи продовжується, обмежуючи оплату на період воєнного стану на рівні 1907,53 грн за Гкал. Водночас для бюджетних організацій та інших установ встановлено економічно обґрунтовану ціну — 3309,12 грн за Гкал. Основну складову витрат у громаді складає природний газ, ціна якого зросла у чотири рази, що стало основним чинником перегляду тарифів.

За підсумками розрахунків, середнє підвищення для категорії «інші споживачі» становить близько 8%. Загальна вартість теплової енергії разом із ПДВ для бюджетних закладів сягне 4626,32 грн за Гкал, такий самий рівень встановлено для інших організацій, що споживають тепло.

Отже, підвищення тарифів на опалення в Черкаській області не зачіпає населення, але впливає на державні та комунальні установи, забезпечуючи економічно обґрунтовану оплату послуг з теплопостачання в межах Канівської громади. Новий тарифний рівень дозволяє підтримувати стабільну роботу системи та покривати фактичні витрати на надання теплової енергії.

До слова, зростання цін також торкнеться і галузі енергетики. Так, Національна комісія НКРЕКП, ухвалила нове рішення щодо перегляду граничних розцінок на електроенергію — так званих прайс-кепів для бізнесу.

