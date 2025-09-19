Повышение тарифов на отопление в Черкасской области оказывает влияние на государственные и коммунальные учреждения, обеспечивая экономически обоснованную оплату услуг.

Повышение тарифов на отопление в Черкасской области коснется заведений бюджетной сферы Каневской общины, сообщает Politeka.

С 1 октября 2025 вступит в силу новый уровень оплаты теплоснабжения, отражающий экономически обоснованные расходы. Изменения касаются стоимости производства тепла, его транспортировки и предоставления услуг по снабжению государственных учреждений и других категорий потребителей.

Для жителей моратория на тарифы продолжается, ограничивая оплату на период военного положения на уровне 1907,53 грн за Гкал. В то же время, для бюджетных организаций и других учреждений установлена ​​экономически обоснованная цена — 3309,12 грн за Гкал. Основную составляющую затрат в общине составляет природный газ, цена которого выросла в четыре раза, что явилось основным фактором пересмотра тарифов.

По итогам расчетов среднее повышение для категории «прочие потребители» составляет около 8%. Общая стоимость тепловой энергии вместе с НДС для бюджетных учреждений достигнет 4626,32 грн за Гкал, такой же уровень установлен для других потребляющих тепло организаций.

Следовательно, повышение тарифов на отопление в Черкасской области не затрагивает население, но влияет на государственные и коммунальные учреждения, обеспечивая экономически обоснованную оплату услуг теплоснабжения в пределах Каневской общины. Новый тарифный уровень позволяет поддерживать стабильную работу системы и покрывать фактические затраты на предоставление тепловой энергии.

К слову, рост цен также коснется и отрасли энергетики. Так, Национальная комиссия НКРЭКУ приняла новое решение о пересмотре предельных расценок на электроэнергию — так называемых прайс-кепов для бизнеса.

