Підготовка до початку опалювального сезону 2025 в Запорізькій області проходить за планом.

Початок опалювального сезону 2025 в Запорізькій області супроводжується комплексною підготовкою енергетичної та комунальної інфраструктури, повідомляє Politeka.

Міністерство розвитку громад та територій України наголошує на готовності регіону забезпечити населення стабільним теплом і водою.

11 вересня в Запоріжжі пройшло засідання Антикризового енергетичного штабу, на якому обговорювали хід підготовки до зимового періоду. Стан готовності ключових об’єктів перевищує 80%, а завершити всі необхідні роботи планується до офіційного старту опалювального сезону.

На сьогодні підготовлено близько 116 тисяч житлових будинків із запланованих 145 тисяч. Особливу увагу приділено соціальним установам: серед понад 25 тисяч об’єктів уже готові понад 21 тисяча, у тому числі близько 8 тисяч дитячих садків, 10 тисяч шкіл і понад 3 тисячі медичних закладів. Працюють 14,6 тисячі котелень, відремонтовано або замінено сотні котлів, а теплові мережі протяжністю майже 14 тисяч кілометрів готові до експлуатації.

Водопостачання та водовідведення також підготовлені: перевірено понад 1,4 тисячі кілометрів водопровідних мереж і більше 220 кілометрів каналізаційних, триває огляд насосних станцій, очисних споруд та свердловин. Прифронтові райони також охоплені підготовкою: із 4 511 житлових будинків готові 3 651, підготовлено 333 освітніх, медичних та дошкільних заклади, функціонують 179 котелень і 488 кілометрів теплових мереж, сформовані запаси палива.

Для забезпечення електроенергією регіон активно впроваджує когенераційні установки: 100% потреби покрито, 59 установок підтверджені до постачання, 28 уже доставлені, 9 – введені в експлуатацію. Завдяки цьому підготовка до початку опалювального сезону 2025 в Запорізькій області проходить за планом, і жителі зможуть отримати тепло та базові комунальні послуги навіть у складних умовах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни