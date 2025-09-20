Подготовка к началу отопительного сезона 2025 года в Запорожской области проходит по плану.

Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожской области сопровождается комплексной подготовкой энергетической и коммунальной инфраструктуры, сообщает Politeka.

Министерство развития общин и территорий Украины отмечает готовность региона обеспечить население стабильным теплом и водой.

11 сентября в Запорожье прошло заседание Антикризисного энергетического штаба, где обсуждали ход подготовки к зимнему периоду. Состояние готовности ключевых объектов превышает 80%, а завершить все необходимые работы планируется к официальному старту отопительного сезона.

На сегодняшний день подготовлено около 116 тысяч жилых домов из запланированных 145 тысяч. Особое внимание уделено социальным учреждениям: среди более 25 тысяч объектов уже готовы более 21 тысячи, в том числе около 8 тысяч детских садов, 10 тысяч школ и более 3 тысяч медицинских учреждений. Работают 14,6 тысячи котельных, отремонтированы или заменены сотни котлов, а тепловые сети протяженностью почти 14 тысяч километров готовы к эксплуатации.

Водоснабжение и водоотвод также подготовлены: проверено более 1,4 тысяч километров водопроводных сетей и более 220 километров канализационных, продолжается осмотр насосных станций, очистных сооружений и скважин. Прифронтовые районы также охвачены подготовкой: из 4 511 жилых домов готово 3 651, подготовлено 333 образовательных, медицинских и дошкольных учреждения, функционируют 179 котельных и 488 километров тепловых сетей, сформированы запасы топлива.

Для обеспечения электроэнергией регион активно внедряет когенерационные установки: 100% потребности покрыты, 59 установок подтверждены до поставки, 28 уже доставлены, 9 – введены в эксплуатацию. Благодаря этому подготовка к началу отопительного сезона 2025 года в Запорожской области проходит по плану, и жители смогут получить тепло и базовые коммунальные услуги даже в сложных условиях.

