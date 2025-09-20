Місцеві мешканці постійно переймаються темою підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області, адже це вдарить по гаманцях.

Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області торкнеться лише певних категорій споживачів, але питання ціни для всіх викликає занепокоєння, повідомляє Politeka.

Уряд встановив фіксовану вартість світла для населення, яка залишатиметься незмінною до кінця жовтня. Вартість для побутових споживачів складає 4,32 гривні за кіловат-годину і не диференціюється за обсягом споживання.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, дія ПСО продовжена, тому населення продовжуватиме платити за електрику за незмінною ціною.

Разом із тим, підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області стосується операторів систем розподілу.

На засіданні НКРЕКП 26 серпня було ухвалено рішення про перегляд розцінок для компаній-операторів, щоб зменшити боргове навантаження та забезпечити підготовку аварійних запасів для випадків ворожих обстрілів.

Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області для споживачів першого класу становить близько 14%, а для другого - 23%. Найбільше зростання відчують обленерго на Кіровоградщині, Рівненщині, Хмельниччині.

Експерти пояснюють, що це зумовлено необхідністю стабілізації роботи системи та фінансового оздоровлення операторів. Значна частина енергетичного сектору потребує реформування, адже накопичені борги та невиплати створюють додатковий тиск.

Водночас експерти зазначають, що піднімати розцінки для населення наразі немає сенсу, оскільки ринок потребує комплексного переформатування, а не точкового збільшення цін. Тож поки що звичайним місцевим мешканцям можна идихнути.

