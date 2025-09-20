Местные жители постоянно озабочены темой повышения тарифов на электроэнергию в Черниговской области, ведь это ударит по кошелькам.

Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области затронет только определенные категории потребителей, но вопрос цены для всех вызывает беспокойство, сообщает Politeka.

Правительство установило фиксированную стоимость света для населения, которая будет оставаться неизменной до конца октября. Стоимость для бытовых потребителей составляет 4,32 гривны за киловатт-час и не дифференцируется по объему потребления.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, действие ПСО продолжено, поэтому население будет продолжать платить за электричество по неизменной цене.

Вместе с тем повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области касается операторов систем распределения.

На заседании НКРЭКУ 26 августа было принято решение о пересмотре расценок для компаний-операторов, чтобы уменьшить долговую нагрузку и обеспечить подготовку аварийных запасов для случаев вражеских обстрелов.

Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области для потребителей первого класса составляет около 14%, а для второго – 23%. Наибольший рост ощутит облэнерго в Кировоградской, Ровенской, Хмельницкой.

Эксперты объясняют, что это обусловлено необходимостью стабилизации системы и финансового оздоровления операторов. Значительная часть энергетического сектора нуждается в реформировании, ведь накопившиеся долги и невыплаты создают дополнительное давление.

В то же время эксперты отмечают, что поднимать расценки для населения нет смысла, поскольку рынок нуждается в комплексном переформатировании, а не точечном увеличении цен. Так что пока обычным местным жителям можно выдохнуть.

