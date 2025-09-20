Нове підвищення тарифів на опалення в Полтавській області зовсім скоро стане відчутним для місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області відображає реальні витрати підприємств і зростання цін на енергоресурси, тому додаткові платежі стануть частиною бюджету багатьох домогосподарств, повідомляє Politeka.

За інформацією на офіційному сайті ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго», зміни вступлять у дію з 1 жовтня 2025 року. Нові розцінки враховують виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для різних категорій споживачів.

Попередні ціни затверджували ще у серпні 2024 року обласною радою, вони включали постачання гарячої води з ремонтними та обслуговуючими витратами і без них. Втім нинішній рівень відшкодування становив лише 76%, що зробило підвищення тарифів на опалення в Полтавській області неминучим.

ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» провело детальні розрахунки, які показали суттєве зростання вартості енергоресурсів. Природний газ для населення коштує близько 6183 грн за тисячу кубометрів, а для бюджетних установ і інших споживачів перевищує 13 тисяч.

До цього додаються витрати на транспортування та розподіл, які впливають на собівартість тепла. Також істотно зросла вартість електроенергії: середня - за останні пів року перевищила 8 гривень за кіловат-годину.

А це на 192% більше для населення порівняно з попередніми розцінками і на 25% більше для бюджетних установ. Збільшення вартості водопостачання та водовідведення у Лубнах і Пирятині також впливає на формування кінцевих розцінок.

Тож, підвищення тарифів на опалення в Полтавській області торкнеться багатьох сімей, а також бюджетних організацій.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право