Новое повышение тарифов на отопление в Полтавской области совсем скоро станет ощутимым для местных жителей.

Повышение тарифов на отопление в Полтавской области отражает реальные расходы предприятий и рост цен на энергоресурсы, потому дополнительные платежи станут частью бюджета многих домохозяйств, сообщает Politeka.

По информации на официальном сайте ОКУПТГ «Лубнитеплоэнерго», изменения вступят в силу с 1 октября 2025 года. Новые расценки учитывают производство, транспортировку и поставку тепловой энергии для разных категорий потребителей.

Предыдущие цены утверждали еще в августе 2024 областным советом, они включали поставки горячей воды с ремонтными и обслуживающими расходами и без них. Впрочем, нынешний уровень возмещения составил лишь 76%, что сделало повышение тарифов на отопление в Полтавской области неизбежным.

ОКППГТ «Лубнитеплоэнерго» провело детальные расчеты, которые показали существенный рост стоимости энергоресурсов. Природный газ для населения стоит около 6183 грн. за тысячу кубометров, а для бюджетных учреждений и других потребителей превышает 13 тысяч.

К этому прилагаются затраты на транспортировку и распределение, влияющие на себестоимость тепла. Также существенно возросла стоимость электроэнергии: средняя – за последние полгода превысила 8 гривен за киловатт-час.

А это на 192% больше для населения по сравнению с предыдущими расценками и на 25% больше для бюджетных учреждений. Увеличение стоимости водоснабжения и водоотведения в Лубнах и Пирятине также влияет на формирование конечных цен.

Поэтому повышение тарифов на отопление в Полтавской области коснется многих семей, а также бюджетных организаций.

