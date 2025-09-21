Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області стають доступними, надаючи безпечні умови та необхідну підтримку літнім людям і переселенцям.

У Кіровоградській області пенсіонери можуть отримати безкоштовні продукти завдяки роботі соціальних центрів і гуманітарних пунктів, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується спільно з благодійними організаціями та місцевими службами, щоб підтримати людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Один із таких центрів діє на базі обласного соціального закладу матері та дитини, де літні переселенці можуть отримати тимчасове житло, продовольчі набори, засоби гігієни та побутові предмети першої необхідності.

В закладі облаштовані місця для приготування їжі, душові та ночівля в безпечних умовах. Благодійники також надають дитяче харчування, постільну білизну та інші базові товари. Ще один пункт підтримки працює на базі НВК №26 разом із дитячим центром «Зорецвіт». Тут, на Студентському бульварі, 21, у будні дні з 9:00 до 17:00, можна отримати гарячі обіди, одяг, дитячі товари та продуктові набори для дому, що є важливим для людей похилого віку, яким складно самостійно забезпечувати харчування.

Щоб скористатися допомогою, у соціальному центрі матері та дитини необхідно попередньо зателефонувати, а у гуманітарному штабі – звернутися до волонтерів у робочий час для отримання продуктів та інших необхідних речей.

Отже, безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області стають доступними, надаючи безпечні умови та необхідну підтримку літнім людям і переселенцям.

Програма продовжує працювати, щоб охопити якомога більше пенсіонерів і тих, хто потребує негайної підтримки.

