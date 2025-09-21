Бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области становятся доступными, оказывая безопасные условия и необходимую поддержку пожилым людям и переселенцам.

В Кировоградской области пенсионеры могут получить бесплатные продукты, благодаря работе социальных центров и гуманитарных пунктов, сообщает Politeka.

Инициатива осуществляется совместно с благотворительными организациями и местными службами, чтобы поддержать людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Один из таких центров действует на базе областного социального учреждения матери и ребенка, где пожилые переселенцы могут получить временное жилье, продовольственные наборы, средства гигиены и бытовые предметы первой необходимости.

В заведении обустроены места для приготовления пищи, душевые и ночлег в безопасных условиях. Благотворители также предоставляют детское питание, постельное белье и другие базовые товары. Еще один пункт поддержки работает на базе УВК №26 вместе с детским центром «Зорецвит». Здесь, на Студенческом бульваре, 21, в будние дни с 9:00 до 17:00, можно получить горячие обеды, одежду, детские товары и продуктовые наборы для дома, что важно для пожилых людей, которым сложно самостоятельно обеспечивать питание.

Чтобы воспользоваться помощью, в социальном центре матери и ребенка необходимо предварительно позвонить по телефону, а в гуманитарном штабе – обратиться к волонтерам в рабочее время для получения продуктов и других необходимых вещей.

Итак, бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области становятся доступными, оказывая безопасные условия и необходимую поддержку пожилым людям и переселенцам.

Программа продолжает работать, чтобы охватить как можно больше пенсионеров и нуждающихся в немедленной поддержке.

