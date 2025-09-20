Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області покликана забезпечити стабільну підтримку та допомогу найуразливішим верствам населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області передбачає фінансову підтримку на оплату комунальних послуг у зимовий період 2025/26 років, повідомляє Politeka.

Програма реалізується в рамках проєкту «Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні», який впроваджує Карітас Полтава за підтримки CRS Catholic Relief Services. Мета ініціативи – забезпечити додаткову підтримку людям, які залишили власні домівки через війну та проживають у сільських громадах Зінківської та Полтавської територіальних громад.

Організатори наголошують на необхідності уважно відстежувати графік виїздів мобільної групи, щоб мати змогу вчасно зареєструватися у своєму населеному пункті. Програма передбачає участь осіб, які підпадають під категорії вразливості. Серед них – люди з інвалідністю першої або другої групи, а також ті, хто має дитячу інвалідність.

До списку потенційних учасників входять літні люди віком від 60 років, самотні батьки або матері з неповнолітніми дітьми, вагітні жінки та матері з дітьми до трьох років. Крім того, право на участь мають прийомні батьки, багатодітні родини з трьома і більше дітьми, а також особи з тяжкими захворюваннями, лікування яких потребує значних коштів, не покритих доходом сім’ї.

Щоб пройти реєстрацію, необхідно підготувати пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переміщеної особи. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області покликана забезпечити стабільну підтримку та допомогу найуразливішим верствам населення під час холодного сезону, полегшуючи оплату житлово-комунальних послуг і забезпечуючи соціальну безпеку у складний період.

