Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области призвана обеспечить стабильную поддержку и помощь наиболее уязвимым слоям населения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предусматривает финансовую поддержку оплаты коммунальных услуг в зимний период 2025/26 годов, сообщает Politeka.

Программа реализуется в рамках проекта "Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине", который внедряет Каритас Полтава при поддержке CRS Catholic Relief Services. Цель инициативы – обеспечить дополнительную поддержку людям, которые покинули свои дома из-за войны и проживают в сельских общинах Зинковской и Полтавской территориальных общин.

Организаторы отмечают необходимость внимательно отслеживать график выездов мобильной группы, чтобы вовремя зарегистрироваться в своем населенном пункте. Программа предусматривает участие лиц, подпадающих под категории уязвимости. Среди них – люди с инвалидностью первой или второй группы, а также те, кто имеет детскую инвалидность.

В список потенциальных участников входят пожилые люди от 60 лет, одинокие родители или матери с несовершеннолетними детьми, беременные женщины и матери с детьми до трех лет. Кроме того, право на участие имеют приемные родители, многодетные семьи с тремя и более детьми, а также лица с тяжелыми заболеваниями, лечение которых требует значительных средств, не покрытых доходом семьи.

Чтобы пройти регистрацию, необходимо подготовить пакет документов: паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области призвана обеспечить стабильную поддержку и помощь уязвимым слоям населения во время холодного сезона, облегчая оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечивая социальную безопасность в сложный период.

