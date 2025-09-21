Місцеві мешканці з хвилюванням обговорюють тему підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області відчутно вплинуло на фінанси жителів регіону, повідомляє Politeka.

Мешканці кількох населених пунктів вже відчули нові ціни на централізоване водопостачання та водовідведення, а місцеві органи влади пояснюють зміни економічними чинниками та зношеністю мереж.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області сталося, зокрема у Вознесенську. З початку 2025 року тут діють нові розцінки. Тепер населення платить 34,89 грн за кубічний метр води та 11,06 за водовідведення.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області стало відповіддю на подорожчання енергоносіїв і ріст витрат на утримання мереж.

У місті Очаків також запровадили нові розцінки. Причинами стали збільшення цін на електроенергію, скорочення обсягів водопостачання та пориви на каналізаційних мережах.

За інформацією міської ради, нові ціни складають 90,40 гривень за куб води та 101,30 - за водовідведення. Співробітники "Очаків-сервіс" повідомляють, що стан самопливних каналізаційних мереж за останні три роки погіршився на 80%.

Пошкоджено три каналізаційні колектори загальною довжиною 1500 метрів, що створює додаткові витрати на перекачку стоків.

Крім того, у Миколаєві представники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків виступили проти двоставкової ціни на опалення, яку встановило ОКП "Миколаївоблтеплоенерго". Вони зазначають, що через нову схему нарахувань мешканці щороку переплачують значні суми навіть у літні місяці.

