Местные жители с волнением обсуждают тему повышения тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области оказало большое влияние на финансы жителей региона, сообщает Politeka.

Жители нескольких населенных пунктов уже ощутили новые цены на централизованное водоснабжение и водоотвод, а местные органы власти объясняют изменения экономическими факторами и износом сетей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области произошло, в частности, в Вознесенске. С начала 2025 здесь действуют новые расценки. Теперь население платит 34,89 грн за кубический метр воды и 11,06 за водоотвод.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области стало ответом на удорожание энергоносителей и рост затрат на содержание сети.

В городе Очаков также ввели новые расценки. Причинами стали рост цен на электроэнергию, сокращение объемов водоснабжения и порывы на канализационных сетях.

По информации городского совета, новые цены составляют 90,40 гривен за куб воды и 101,30 – за водоотвод. Сотрудники "Очаков-сервис" сообщают, что состояние самотечных канализационных сетей за последние три года ухудшилось на 80%.

Повреждены три канализационных коллектора общей длиной 1500 метров, что создает дополнительные затраты на перекачку стоков.

Кроме того, в Николаеве представители объединений совладельцев многоквартирных домов выступили против двухставочной цены на отопление, установленной ОКП "Николаевоблтеплоэнерго". Они отмечают, что из-за новой схемы начислений жители ежегодно переплачивают значительные суммы даже в летние месяцы.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право